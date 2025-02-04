На отримані від незаконної схеми гроші військові придбали авто для служби

Деснянський районний суд Чернігова визнав двох військовослужбовців оперативного командування «Північ» винними у переправленні ухилянтів за кордон, а також у перешкоджанні діяльності ЗСУ, але звільнив від покарання та призначив кожному по три роки іспитового терміну. На отримані незаконним шляхом гроші військові придбали авто для служби. Про це йдеться у вироку суду, про який першим повідомив чернігівський сайт новин «Вість».

Правоохоронці встановили, що двоє військових у 2024 році двічі супроводили з Чернігова до Києва ухилянтів.

Зокрема, у квітні 2024 року один з ухилянтів заплатив організатору схеми 3 тис. доларів авансу. З цієї суми 1500 доларів організатор перерахував собі на криптогаманець, а військовим заплатив 1400 доларів. За ці гроші вони придбали автомобіль для служби. Після цього за допомогою військових ухилянт безперешкодно дістався до Києва, уникаючи перевірок документів на блокпостах. Згодом військовозобов'язаний разом з групою ухилянтів зміг незаконно перетнути кордон у межах Одеської області та потрапив до невизнаного Придністров’я. Вже перебуваючи за межами України військовозобов’язаний заплатив організатору схеми ще 5 тис. доларів.

У червні 2024 року за такою ж схемою один із військовозобов’язаних дістався до Одеської області, заплативши обвинуваченим 23 тис. 200 грн, однак під час спроби незаконного перетину кордону його затримали. Таким чином з’ясувалось, що військові ОК «Північ» були залучені до злочинної схеми.

На судовому засіданні військові визнали свою провину та розповіли, що не планували заробляти на ухилянтах, а допомагали їм «покинути Україну, щоб не загинули на війні».

Враховуючи, що обидва військовослужбовці раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, а за місцем служби про них відгукуються позитивно, а також більшу частину отриманих грошей вони витратили на придбання службового автомобіля, суд звільнив їх від покарання та призначив по три роки іспитового терміну.