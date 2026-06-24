Морські дрони були виявлені в акваторії Чорного моря

Військово-морські сили ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили три російські морські безекіпажні катери, які намагалися атакувати українське узбережжя. Про це у середу, 24 червня, повідомила пресслужба ВМС України.

Зазначається, що російські війська здійснили спробу атаки на світанку. Три ворожі морські дрони були вчасно виявлені в акваторії Чорного моря та знешкоджені українськими захисниками.

«Кожна така успішно відбита атака – це врятовані життя та черговий удар по планах агресора», – йдеться у дописі.

Військові оприлюднили відео знищення російських безекіпажних катерів у Чорному морі.

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Зазначимо, що напередодні, 23 червня, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляв про спробу атаки українського узбережжя морськими БпЛА росіян. За його словами, безпілотники були перехоплені та знищені ще на підступах до Кінбурнської коси та Очакова. Відомо, що на ліквідованих катерах росіяни використовували термінали супутникового зв’язку Starlink. Бескрестнов відзначив, що саме ця система забезпечує управління морськими дронами на великих відстанях, оскільки інших аналогічних засобів зв’язку противник наразі не має.

Нагадаємо, вдень у вівторок, 23 червня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок уламкового поранення загинула 26-річна відпочивальниця.