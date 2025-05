У Нью-Йорку мексиканський військовий навчальний корабель врізався в Бруклінський міст. 19 членів екіпажу зазнали поранень, а 2 – загинули. Про це повідомили у неділю, 18 травня, Associated Press та BBC.

Ввечері у суботу, 17 травня, вітрильне судно Військово-морських сил Мексики «Куаутемок» врізалося в нижню частину Бруклінського мосту у Нью-Йорку. На момент інциденту на борту перебувало 270 людей.

Вітрильник, намагаючись пройти під мостом, вдарився трьома щоглами об його головний проліт, зламавши їх. Внаслідок чого 2 членів екіпажу загинули, ще 19 людей отримали травми, двоє із яких перебувають у критичному стані. За словами міського голови Нью-Йорка Еріка Адамса, деякі з постраждалих стояли на щоглах у момент зіткнення, а після цього лишилися висіти в повітрі на страхувальних ременях, очікуючи на допомогу.

BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.



The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4g pic.twitter.com/4d21FrYfVl