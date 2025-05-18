Військовий корабель врізався в 142-річний Бруклінський міст у Нью-Йорку, є загиблі
На момент інциденту на борту перебувало 270 людей
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У Нью-Йорку мексиканський військовий навчальний корабель врізався в Бруклінський міст. 19 членів екіпажу зазнали поранень, а 2 – загинули. Про це повідомили у неділю, 18 травня, Associated Press та BBC.
Ввечері у суботу, 17 травня, вітрильне судно Військово-морських сил Мексики «Куаутемок» врізалося в нижню частину Бруклінського мосту у Нью-Йорку. На момент інциденту на борту перебувало 270 людей.
Вітрильник, намагаючись пройти під мостом, вдарився трьома щоглами об його головний проліт, зламавши їх. Внаслідок чого 2 членів екіпажу загинули, ще 19 людей отримали травми, двоє із яких перебувають у критичному стані. За словами міського голови Нью-Йорка Еріка Адамса, деякі з постраждалих стояли на щоглах у момент зіткнення, а після цього лишилися висіти в повітрі на страхувальних ременях, очікуючи на допомогу.
BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.— ABC News (@ABC) May 18, 2025
The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4g pic.twitter.com/4d21FrYfVl
Через інцидент рух по Бруклінському мосту було тимчасово призупинено. Відзначають, що міст значних пошкоджень не зазнав.
Відомо, що щороку для завершення навчань курсантів військово-морського училища «Куаутемок» вирушає у подорож «доброї волі». Цьогоріч він вийшов з мексиканського порту Акапулько 6 квітня і прибув до Нью-Йорка 13 травня. Загалом подорож мала тривати 254 дні.
Нагадаємо, 10 березня біля берегів Англії у Північному морі зіткнулися нафтовий танкер та вантажне судно, постраждали 37 людей. Причетний до аварії суден у Північному морі капітан контейнеровоза виявився росіянином.