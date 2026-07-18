Військовий «Рарогу» заявив, що його оголосили у СЗЧ після участі у мітингу на підтримку Михайла Федорова

Військовий 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» заявив, що його частина подала документи про нібито самовільне залишення ним місця служби після участі в акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. Про це боєць повідомив у своїх соцмережах.

Військовий поширив відео, у якому повідомив, що під час участі в акції протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони його намагалися затримати.

«Відбувся інцидент, мене ледь в “бусік” не запакували. Не знаю хто, чи ВСП (Військова служба правопорядку, – ред.), не представилися. Не знаю, що буде далі», – повідомив військовий у відео, яке записав під час участі в мітингу.

Згодом військовий повідомив, що після участі в мітингу його подали як такого, що самовільно залишив частину. Боєць наголосив, що після акції повернувся до частини й був присутній на шикуванні ввечері та вранці наступного дня.

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«Коли я був на мітингу, від мене відхрестилася моя частина, командир подав мене як СЗЧ. Це я дізнався після ранкового шикування. На мої заяви, щоб писали якісь рапорти, що я не в СЗЧ, а в частині, мені сказали, що не можуть цього зробити без наказу зверху», – розповів боєць.

Після цього, за словами бійця, його передали Військовій службі правопорядку. Військовий стверджує, що на нього надягли кайданки та погрожували.

«Закували в наручники, погрожували “Скелею”, “Шквалом” (штурмові підрозділи, – ред.), обнуленням. Звідти забрали на один тимчасовий пункт, потім на другий, де переводять в інший підрозділ», – розповів військовий.

Допис військового у соцмережі Threads прокоментувала пресофіцерка «Рарогу» Анастасія Ширченко. За словами військової, він залишив місце служби, нікого про це не попередивши.

«У нашому підрозділі не забороняють висловлювати свою позицію. Але як ви поясните, що пішли в СЗЧ і не заступили в добовий наряд, підставивши своїх же побратимів? Ви зараз просто втекли з армії і “хайпуєте”», – написала Анастасія Ширченко.

Водночас військовий, відповідаючи на звинувачення Анастасії Ширченко, запевнив, що попереджав про намір взяти участь у мітингу.

«Якби мене зранку попередили люди, в яких я відпрошувався на протест, що я сьогодні в наряді, то я б був у наряді. Але мене не попередили, оскільки це був мій вихідний день після наряду», – відповів військовий пресофіцерці.

Мітинги проти відставки Федорова та заяви військових про тиск з боку Головнокомандувача ЗСУ

Відставка Михайла Федорова, про яку офіційно стало відомо 15 липня, спричинила хвилю протестів. У багатьох містах відбулися мітинги на його підтримку. Спочатку учасники акцій закликали поновити Михайла Федорова на посаді, а згодом почали вимагати звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

18 липня волонтер та колишній радник міністра оборони Федорова Сергій Стерненко повідомив, що командування бригад ЗСУ отримало наказ записати відеозвернення на підтримку Олександра Сирського. За його словами, військових, які виступають проти, «репресують».

Тим часом старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БпЛА 68-ї бригади «Шершні Довбуша», 52-річний капітан Андрій Оністрат заявив, що подав рапорт на звільнення. Таке рішення він ухвалив після наказу про переведення до 17-го армійського корпусу. Військовий вважає, що рішення про переведення повʼязане з його публічною підтримкою Михайла Федорова та компанії Vyriy Industries, що виробляє дрони.

Цього ж дня командир батальйону 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій «Філя» Філімонов повідомив, що отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас Генштаб ЗСУ заявив, що догана оголошена за результатами службового розслідування, що стосувалось бійки підлеглих Філімонова з 20-річним чоловіком у місті Шахтарське Дніпропетровської області.