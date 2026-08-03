Личаківський районний суд Львова виніс вирок солдату, який під час СЗЧ вкрав ноутбук у гіпермаркеті «Епіцентр». За два кримінальні правопорушення уродженцю Одеської області присудили 5 років та 1 місяць тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, солдат Михайло Щ. у листопаді 2025 року самовільно залишив військову частину та майже пів року ухилявся від проходження службу. Чоловіка затримали після крадіжки ноутбука у гіпермаркеті «Епіцентр» у Львові.

7 травня 2026 року Михайло Щ. взяв ноутбук Acer, вартістю 19 тис. грн, проминув антикрадіжні рамки та йшов до виходу з гіпермаркету, але його зупинив охоронець. Поліція порушила справу про крадіжку, окрім уже відкритого провадження за СЗЧ.

У суді обвинувачений визнав провину у вчиненні кримінальних правопорушень та просив його суворо не карати. Цю справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали та аргументи.

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Суддя визнав Михайла Щ. винним у вчиненому та призначив покарання – 5 років та 1 місяць ув’язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання, тобто 7 травня. Вирок ще можна оскаржити.