Військова частина не виплатила 1 млн грн за службу до 25 років військовому, якого звільнили у запас за станом здоров’я. Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав бездіяльність частини протиправною та зобов’язав її нарахувати позивачу вказану суму. На це рішення подали апеляційну скаргу, воно ще не набрало законної сили.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, до суду звернувся військовослужбовець, який у березні 2024 року долучився до війська у віці до 25 років. Він брав участь у виконанні завдань у зоні бойових дій – загалом перебував там 128 днів. У нього виявили захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини, та звільнили у запас.

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Позивач звернувся до військової частини для призначення та нарахування одноразової виплати (1 млн грн) за службу до 25 років, як це передбачено постановою Кабміну №153. Вказану виплату йому не нарахували, тому він звернувся до суду.

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Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що виступає проти задоволення позову. Він зазначив, що позивач перебував у зоні бойових дій 128 днів, тобто менше 6 місяців, як це передбачено постановою Кабміну. Він також зауважив, що захворювання у військового виявили уже після набрання чинності вказаною постановою. На думку представника частини, у позивача немає підстав для отримання 1 млн грн.

Цю справу розглянула суддя Надія Микитин, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя критично оцінила аргументи відповідача. Вона зазначила, що, згідно з постановою КМУ №153, якщо військові брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але зазнали травм чи захворювань, то винагорода їм все одно виплачується у повному обсязі.

«Що стосується доводів відповідача про те, що позивач звільнений з військової служби, а постанова №153 стосується лише осіб, якій проходять військову службу. Суд критично їх оцінює з огляду на вимоги окремого доручення Міністра оборони України № 5601/уд від 26.09.2025, в якому міністр вимагав у головнокомандувача Збройних сил України зобов’язати підпорядкованих командирів військових частин провести аналіз наявності зазначених вище військовослужбовців. Зокрема тих, які після 13.02.2025 загинули, померли або були звільнені із служби та виключені із списків особового складу військових частин та не отримали винагороду. За результатами аналізу скласти контрольні списки», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов, визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати 1 млн грн одноразової винагороди та зобов’язала нарахувати позивачу вказану суму. На це рішення подали апеляційну скаргу до Восьмого апеляційного адміністративного суду. Рішення ще не набрало законної сили.