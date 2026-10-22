Львівський окружний адміністративний суд відмовив військовослужбовцю Нацгвардії у виплаті 1 млн грн за програмою «Контракт 18–24». Чоловік почав служити у 2020 році, а після початку повномасштабної війни у віці 21 року продовжив службу. Про це йдеться у рішенні Львівського окружного адміністративного суду за 19 жовтня.

Військовослужбовець звернувся до суду, оскільки військова частина не нарахувала йому одноразову грошову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів №153 – тобто за «Контрактом 18-24», який почав діяти з лютого 2025 року. Військовий підписав контракт із Нацгвардією 11 вересня 2020 року, коли йому було 18 років. Контракт уклали на три роки. А у вересні 2023 року його продовжили до оголошення демобілізації.

Однак у виплаті чоловіку відмовили. Причиною стало те, що він почав військову службу ще до введення воєнного стану.

За постановою №153, право на 1 млн грн мають військовослужбовці, які до набрання чинності постановою були прийняті або призвані на службу у віці до 25 років під час воєнного стану. Військовий вступив на службу до 25 років, але зробив це у вересні 2020 року – ще до початку воєнного стану. А у 2023 році його контракт не укладали заново, а лише продовжили.

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Суддя Зоряна Лунь не визнала продовження контракту вступом на військову службу під час воєнного стану, тому вирішила, що військовий не має права на виплату в 1 млн грн.