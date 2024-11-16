Визначились всі учасники Першої ліги, які боротимуться за вихід в УПЛ
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У суботу, 16 листопада, у Першій лізі чемпіонату України відбулось декілька матчів, за результатами яких сформувався пул команд, що боротиметься за підвищення у класі. В одному з них харківський «Металіст» розгромив закарпатський «Минай» з рахунком 3:0 і позбавив останнього права на повернення в УПЛ.
Нагадаємо, Перша ліга розбита на дві групи – А та Б (за географічним принципом). За підсумками першої половини сезону команди, які посіли перші чотири сходинки в обох лігах, формують Чемпіонську групу. Інші – Групу вибування. Вісім команд першої боротимуться за підвищення у класі (вихід в УПЛ), інша вісімка намагатиметься зберегти прописку і не вилетіти у третій за силою дивізіон.
Учасники Чемпіонської групи:
- «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)
- «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область)
- «Буковина» (Чернівці)
- «Металіст» (Харків)
- «Кудрівка» (село Кудрівка, Корюківський район, Чернігівська область)
- ЮКСА (село Тарасівка, Фастівський район, Київська область)
- «Полтава» (Полтава)
- Металіст 1925 (Харків)
Учасники Групи вибування:
- «Нива» Тернопіль (Тернопіль)
- «Минай» (село Минай, Ужгородський район, Закарпатська область)
- «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
- «Поділля» (Хмельницький)
- «Вікторія» (Суми)
- ФСК «Маріуполь» (Маріуполь)
- МФК «Металург» (Запоріжжя)
- «Діназ» (Вишгород, Київська область)
- «Кремінь» (Кременчук, Полтавська область)
Зазначимо, за підсумками весняної частини сезону в УПЛ вийдуть дві найкращі команди, а ще дві зіграють перехідні матчі з 13-ю та 14-ю командами еліти.