Харківський «Металіст 1925» зумів зачепитись за шанс повернутись в еліту

У суботу, 16 листопада, у Першій лізі чемпіонату України відбулось декілька матчів, за результатами яких сформувався пул команд, що боротиметься за підвищення у класі. В одному з них харківський «Металіст» розгромив закарпатський «Минай» з рахунком 3:0 і позбавив останнього права на повернення в УПЛ.

Нагадаємо, Перша ліга розбита на дві групи – А та Б (за географічним принципом). За підсумками першої половини сезону команди, які посіли перші чотири сходинки в обох лігах, формують Чемпіонську групу. Інші – Групу вибування. Вісім команд першої боротимуться за підвищення у класі (вихід в УПЛ), інша вісімка намагатиметься зберегти прописку і не вилетіти у третій за силою дивізіон.

Учасники Чемпіонської групи:

«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)

«Епіцентр» (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область)

«Буковина» (Чернівці)

«Металіст» (Харків)

«Кудрівка» (село Кудрівка, Корюківський район, Чернігівська область)

ЮКСА (село Тарасівка, Фастівський район, Київська область)

«Полтава» (Полтава)

Металіст 1925 (Харків)

Учасники Групи вибування:

«Нива» Тернопіль (Тернопіль)

«Минай» (село Минай, Ужгородський район, Закарпатська область)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Поділля» (Хмельницький)

«Вікторія» (Суми)

ФСК «Маріуполь» (Маріуполь)

МФК «Металург» (Запоріжжя)

«Діназ» (Вишгород, Київська область)

«Кремінь» (Кременчук, Полтавська область)

Зазначимо, за підсумками весняної частини сезону в УПЛ вийдуть дві найкращі команди, а ще дві зіграють перехідні матчі з 13-ю та 14-ю командами еліти.