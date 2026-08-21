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У теплу пору року часто зустрічаємо бджолу, осу чи джмеля. Нерідко вони залітають у кімнату чи у двір і вважають, що ми там зайві. Укуси цих комах у більшості людей викликають лише місцеву реакцію: раптовий біль або печіння, почервоніння, набряк та свербіж. Та іноді реакція на отруту комахи може бути значно серйознішою – аж до анафілаксії. Особливо складно буває з маленькими дітьми: вони постійно розчісують місце укусу, пошкоджують шкіру і підвищують ризик вторинної бактеріальної інфекції.

Небезпечною є ситуація, коли дорослого чи дитину жалить відразу кілька комах: коли порушили осине гніздо чи рій вирвався з вулика.

Як швидко і правильно зняти біль і дискомфорт після укусу оси, бджоли чи джмеля? Що робити і чого робити не слід? Які симптоми ігнорувати не можна? Порадами, як допомогти собі і дітям після укусу цих комах, ділиться педіатриня Андріана Мальська.

Чи є різниця між укусом бджоли, оси чи джмеля?

За словами лікарки, є одна важлива практична відмінність. Медоносна бджола зазвичай залишає жало в шкірі, і його потрібно видалити якомога швидше, бо з нього продовжує надходити отрута. Оси та джмелі зазвичай жала в шкірі не залишають і можуть жалити повторно. Тому після укусу насамперед треба оглянути шкіру. Якщо бачите жало, швидко його видаліть.

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Що робити одразу після укусу: чотири прості дії

Американська академія педіатрії (AAP) та інші міжнародні медичні організації рекомендують простий алгоритм.

Відійдіть від місця, де сталася зустріч із комахами. Особливо якщо поруч осине гніздо або вулик, бо можливі повторні укуси.

Якщо залишилося жало – видаліть його, а тоді промийте місце укусу водою з милом.

Прикладіть холод. Холодний компрес допомагає зменшити біль, свербіж та набряк. Його можна прикладати приблизно на 10–20 хвилин через тканину, а за потреби повторювати. Якщо через укус на руці чи на нозі і є значний набряк, кінцівку бажано тримати у підвищеному положенні.

Спостерігайте за загальним станом. «Невелике почервоніння, біль, свербіж та припухлість безпосередньо навколо місця укусу – це звичайна місцева реакція. Причому набряк не обов’язково зникає за кілька годин. У дітей він може збільшуватися протягом наступної доби або навіть двох. Почервоніння іноді зберігається до трьох днів, а набряк – до тижня», – каже педіатриня.

Як зменшити свербіж після укусу?

Саме свербіж часто є найбільшою проблемою через кілька годин після укусу. Насамперед допомагає холодний компрес. Для зменшення свербежу можна використовувати місцеві засоби, зокрема кортикостероїдні креми, а за вираженого свербежу – пероральні антигістамінні препарати. Вибір препарату та дози для дитини залежить від її віку та маси тіла, тому їх краще узгодити з педіатром.

Чому не можна дозволяти дитині розчісувати укус?

«Під час розчісування дитина травмує верхній шар шкіри. У мікроскопічні ранки можуть потрапляти бактерії зі шкіри та з-під нігтів, і звичайна реакція на укус може ускладнитися вторинною бактеріальною інфекцією», – пояснює лікарка.

Якщо через кілька днів місце укусу не просто залишається припухлим, а стає дедалі червонішим, гарячим і болючим, з’являються виділення, червоні смуги від місця укусу або підвищується температура тіла, це має насторожити. У такому випадку варто звернутися до лікаря.

Водночас важливо не плутати інфекцію з великою місцевою алергічною реакцією: значний набряк, який збільшується протягом перших 24–48 годин після укусу, сам по собі ще не означає бактеріальну інфекцію.

Чого після укусу комах робити не варто?

Андріана Мальська каже, що не можна розтирати місце укусу, проколювати пухирі або намагатися «витиснути отруту».

Не слід прикладати лід безпосередньо до шкіри – холодний компрес краще прикладати через тканину.

І найважливіше - не намагайтеся лікувати антигістамінними препаратами небезпечну системну алергічну реакцію замість адреналіну. При анафілаксії препаратом першої лінії є епінефрин (адреналін).

Коли укус є небезпечним?

Найсерйозніше можливе ускладнення - анафілаксія, тобто гостра системна алергічна реакція, яка може швидко становити загрозу для життя.

Негайної медичної допомоги потребують люди з такими симптомами:

утруднене або свистяче дихання;

відчуття стискання чи набряку в горлі;

набряк язика або губ;

генералізована кропив’янка чи свербіж по всьому тілу;

різка слабкість, запаморочення або втрата свідомості;

блювання, виражений біль у животі або діарея після укусу;

поєднання симптомів з боку кількох систем організму.

«Анафілаксія може виникати навіть без висипу чи кропив’янки. Якщо в людини в анамнезі є алергічні реакції, лікар призначав автоін’єктор епінефрину і з’явилися ознаки анафілаксії, його потрібно застосувати негайно та викликати екстрену медичну допомогу. Не можна зволікати і чекати, що реакція мине самостійно», – радить лікарка.

Окрема ситуація, коли дитину або дорослого одночасно вжалило багато бджіл чи ос. Тут проблема, каже лікарка, може бути не лише в алергії. Велика кількість отрути здатна спричинити токсичну системну реакцію навіть у людини, яка раніше не мала алергії на укуси комах. Така реакція може супроводжуватися нудотою, гарячкою, слабкістю, непритомністю, судомами та шоком. Тому після множинних укусів, особливо у дитини, варто звернутися по медичну допомогу.

Якщо дитина чи дорослий вже мали раніше системну алергічну реакцію після укусу бджоли чи оси, їм варто проконсультуватися в алерголога.

«Життєво важливо, щоб діти із тяжкою алергічною реакцією в анамнезі мали чіткий план дій при анафілаксії, і про нього мають знати не лише батьки, а й у школі, садочку, таборі та всі, хто доглядає за дитиною», – каже педіатриня.

Дітям із підтвердженою алергією на отруту комах алерголог також порекомендує специфічну імунотерапію (АСІТ), яка суттєво зменшує ризик тяжких реакцій при наступних укусах.