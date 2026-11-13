Зеленський закликав чиновників не приховувати проблеми

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у містах Біла Церква та Бровари на Київщині кілька днів не було світла, але місцева влада надавала звіти, які не відповідали реальній ситуації. У пʼятницю, 13 листопада, він назвав ситуацію «абсолютно неприпустимою».

За словами Зеленського, він провів «жорстку розмову з урядовцями» на селекторній нараді. Президент заявив, що особливо критичною ситуація є в Білій Церкві та у Броварах на Київщині.

«Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати», – сказав Зеленський.

Президент додав, що отримав звіти щодо ситуації з електропостачанням в Конотопі та Шостці на Сумщині. За його словами, уряд розраховує, що люди там отримають необхідну допомогу.

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Водночас Володимир Зеленський подякував енергетикам, ремонтним бригадам та рятувальникам, які їздять відновлювати електропостачання навіть під обстрілами. Втім, він зазначив, що в разі недопрацювань комунальних служб має бути швидка реакція.

Зазначимо, вранці 13 листопада секретар міської ради Білої Церкви заявив, що внаслідок російських атак виникли перебої у водо- тепло- та електропостачанні. Водночас він повідомив, що у громаді.запроваджені погодинні графіки відключень.

Напередодні, 12 листопада, про ситуацію з електропостачанням також писав мер Броварів Ігор Сапожко. Тоді він повідомив, що час відновлення електропостачання після російських ударів невідомий.