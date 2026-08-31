Владімір Путін боїться за своє життя у разі поразки у війні проти України

Російський диктатор Владімір Путін боїться за своє життя у разі припинення війни проти України без хоча б мінімальних досягнень, зокрема окупації Донбасу. Лідер Кремля вважає, що його «повісять», якщо він не продемонструє «перемогу». Про це йдеться у матеріалі The Economist, передає Forbes.

За інформацією The Economist, Владімір Путін сприймає поразку у війні проти України не лише як загрозу для своєї влади, а й для власного життя. Один зі співрозмовників журналістів розповів, що одного разу російський диктатор сказав своєму оточенню: «мене повісять», однак невідомо, у якому контексті пролунала ця фраза.

За даними The Economist, Путін кілька тижнів розмірковував над подальшими кроками щодо України й зрештою ухвалив рішення про ескалацію. Зазначається, що мінімальною військовою метою Путіна залишається окупація всього Донбасу, а подальше загострення дозволить йому уникнути визнання поразки.

Однак, за даними джерел The Economist, продовження війни проти України у такому ж темпі не влаштовує очільника Кремля та його оточення, оскільки реальних військових здобутків немає, а економічна ситуація в Росії стає дедалі гіршою. Крім того, The Economist стверджує, що росіяни також висловлюють невдоволення війною Путіна. Зокрема, жителі РФ невдоволені атаками безпілотників, мобілізацією, загибеллю військових, а також неможливістю будувати плани на майбутнє. За даними The Economist, 57% росіян вважають ситуацію в країні «напруженою».

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Джерела журналістів вважають, що Путін може вдатися до диверсій проти країн-союзників України, атак на європейські логістичні маршрути та потенційних ударів по підприємствах у Європі, що виробляють зброю для української армії.

Нагадаємо, 29 червня Володимир Зеленський повідомляв, що Владімір Путін визначив для своєї армії новий кінцевий термін захоплення Донеччини – до 31 грудня 2026 року. Президент України зауважив, що очільник Кремля вже 15 разів визначав для своєї армії «кінцевий термін» захоплення Донецької області та всього Донбасу.