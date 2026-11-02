Приміщення площею 1129,5 м² розташоване на вул. Городоцькій, 118

АТ «Укртранснафта» продала приміщення колишнього ресторану «Дружба» неподалік залізничного вокзалу у Львові. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Торгово-роздрібна компанія “Євротек”», що належить власнику колишньої відомої мережі супермаркетів «Арсен» Михайлу Весельському.

Нежитлове приміщення загальною площею 1129,5 м² розташоване на вул. Городоцькій, 118 у Львові. Будівлю виставили на аукціон 20 жовтня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною – 18,7 млн грн.

В описі до лоту зазначили, що продається двоповерхова цегляна будівля з підвальним приміщенням та мезоніном. Загалом у будівлі є чотири окремі входи, а на території є внутрішнє подвір’я. Серед комунікацій – електропостачання, водопостачання та водовідведення, система опалення, пожежогасіння. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

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Аукціон провели 28 жовтня, участь у ньому взяло шестеро учасників. Під час торгів вартість за лот зросла майже в 5 разів. Найвищу ставку запропонувала компанія «Торгово-роздрібна компанія “Євротек”» – 41 млн грн, що лише на 1 грн більше від пропозиції іншого учасника торгів. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

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До слова, до 2012 року АТ «Укртранснафта» використовувало приміщення як ресторан та бар з власною кухнею. Раніше у правому крилі будівлі розташовувався також один з перших приватних ресторанів – «Депо», а згодом ресторан «Дружба».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «ТРК «Євротек» зареєстроване у 2010 році на Житомирщині. Власниками є Тетяна Весельська, якій належить 97,5% частки, та Михайло Весельський з часткою 2,47%. Кінцевим бенефіціаром є Тетяна Васельська. Також компанія входить до корпоративної групи «Євротек», яка належить Михайлу Весельському.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, у травні 2026 року група компаній «Євротек» повідомила про закриття мереж супермаркетів «Арсен», Fresh, «Союз» і «Квартал». Тоді у компанії назвали закриття «плановим та стратегічним виходом із ринку». Мережа «Арсен» налічувала у Львові шість супермаркетів, ще по одному магазину працювали у Рівному та Івано-Франківську. Зазначимо, що в приміщеннях, де раніше працювали супермаркети «Арсен», відкрили нові магазини мереж супермаркетів «Сільпо» та Novus.

До слова, у березні 2026 року власник «Арсену» за 461,5 млн купив будівлю колишнього сортувального центру на залізничному вокзалі Львова. Компанія заплатила на аукціоні за приміщення 461,5 млн грн. На торгах компанія змагалася з фірмою власника АТБ Геннадія Буткевича, який відмовився купувати майно після перемоги на першому аукціоні через технічну помилку.