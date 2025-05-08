Директор меблевої фірми уник покарання за стрілянину та бійку біля ресторану на Львівщині
Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок директору та співвласнику меблевої фірми «Явір» Василю П’янікову, який вчинив стрілянину на території ресторану у селищі Івано-Франкове та побив двох відвідувачів. За хуліганство із застосуванням зброї Василю П’янікову присудили умовний термін.
За матеріалами справи, інцидент стався увечері 17 червня 2020 року на прилеглій території ресторану «Бекас» у Івано-Франковому, яка межує з територією літнього майданчика ресторану «Рональ», де в той час перебували відвідувачі з малолітніми дітьми.
Уродженець міста Норільськ (Росія), директор ПрАТ «Явір» Василь П’яніков, перебуваючи в нетверезому стані, здійснив постріл у землю з вогнепальної зброї – пістолета ПМР, спорядженого набоями травматичної дії. Далі він почав словесний конфлікт з відвідувачами ресторану, які зробили йому зауваження, висловлювався до них нецензурною лайкою. Конфлікт переріс у шарпанину, під час якої підприємець здійснив ще кілька пострілів у напрямку одного з відвідувачів та вдарив рукою в обличчя двох інших відвідувачів.
Далі Василь П’яніков сів у свій автомобіль Toyota Highlander та поїхав з місця події, однак згодом його затримали працівники поліції.
Під час розгляду справи обвинувачений свою вину визнав не одразу, а лише після роз’яснення йому суті обвинувачення.
Суддя Ігор Матвіїв визнав Василя П’янікова винним у хуліганстві та грубому порушенні громадського порядку із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання з випробувальним терміном два роки.
За даними YuoControl, Василь П’яніков є директром та співвасником меблевої фірми «Явір», зареєстрованої 27 років тому у селищі Івано-Франкове. Фірма спеціалізується на виробництві меблів з натуральної деревини.