Василь П'яніков здійснив кілька пострілів з пістолета ПМР

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок директору та співвласнику меблевої фірми «Явір» Василю П’янікову, який вчинив стрілянину на території ресторану у селищі Івано-Франкове та побив двох відвідувачів. За хуліганство із застосуванням зброї Василю П’янікову присудили умовний термін.

За матеріалами справи, інцидент стався увечері 17 червня 2020 року на прилеглій території ресторану «Бекас» у Івано-Франковому, яка межує з територією літнього майданчика ресторану «Рональ», де в той час перебували відвідувачі з малолітніми дітьми.

Уродженець міста Норільськ (Росія), директор ПрАТ «Явір» Василь П’яніков, перебуваючи в нетверезому стані, здійснив постріл у землю з вогнепальної зброї – пістолета ПМР, спорядженого набоями травматичної дії. Далі він почав словесний конфлікт з відвідувачами ресторану, які зробили йому зауваження, висловлювався до них нецензурною лайкою. Конфлікт переріс у шарпанину, під час якої підприємець здійснив ще кілька пострілів у напрямку одного з відвідувачів та вдарив рукою в обличчя двох інших відвідувачів.

Далі Василь П’яніков сів у свій автомобіль Toyota Highlander та поїхав з місця події, однак згодом його затримали працівники поліції.

Під час розгляду справи обвинувачений свою вину визнав не одразу, а лише після роз’яснення йому суті обвинувачення.

Суддя Ігор Матвіїв визнав Василя П’янікова винним у хуліганстві та грубому порушенні громадського порядку із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання з випробувальним терміном два роки.

За даними YuoControl, Василь П’яніков є директром та співвасником меблевої фірми «Явір», зареєстрованої 27 років тому у селищі Івано-Франкове. Фірма спеціалізується на виробництві меблів з натуральної деревини.