Земельна ділянка розташована на території курортного комплексу «Бухів»

Східницька селищна рада Львівської області продала земельну ділянку на території курортного комплексу «Бухів» під будівництво паркінгу. Земельну ділянку у курортному містечку на Львівщині купила компанія «Лісові стежки», що належить співвласникам парку розваг «Уруру» та відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів».

Йдеться про ділянку площею 0,20 га у курортному комплексі «Бухів» у селищі Східниця на Львівщині. Ділянку можна використовувати для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок. На продаж її виставили 23 липня через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 2,3 млн грн. Торги провели 21 серпня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

Участь у торгах взяло двоє учасників – 34-річний підприємець з Львівщини Ростислав Хомин та компанія «Лісові стежки». Остання запропонувала за ділянку 2,4 млн грн. Переможна ставка була вищою на 20 тис. грн. Невдовзі Східницька селищна рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, земельна ділянка розташована неподалік від готелю «Три сини і донька», що належить екснардепу-регіоналу Валентину Ничипоренку. Поруч також розташовані готелі «ТуСтань», «Тріумф» та інші об’єкти курортної забудови Східниці.

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За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Лісові Стежки» зареєстроване у 2020 році в Старому Селі за адресою парку розваг «Уруру» та бази відпочинку «Бухта вікінгів». Засновником компанії та кінцевим бенефіціаром є Роман Санін – брат Аліни Саніної, яка є співвласницею відпочинкового комплексу та парку розваг.