Закарпаття залишається єдиним регіоном без комендантської години

В Ужгороді в нічний час заборонили рух транспортних засобів із надмірним рівнем шуму. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 25 листопада.

Йдеться, зокрема, про мотоцикли, мопеди, скутери та автомобілі з вихлопними системами без глушників та форсованими двигунами. Заборона діятиме упродовж воєнного стану щодня з 22:00 до 08:00.

«Ужгородському районному управлінню поліції та управлінню патрульної поліції в Закарпатській області рекомендували посилити контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху, вимог законодавства щодо забезпечення тиші та громадського порядку в нічний час», – зазначили в пресслужбі мерії.

Щоб інформувати водіїв про обмеження руху такого транспорту Департамент міської інфраструктури Ужгородської міськради має розробити та встановити відповідні дорожні знаки або таблички.

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Нагадаємо, Закарпаття залишається єдиним регіоном в Україні, в якому не запроваджували комендантську годину. В ОВА пояснили цей крок необхідністю підтримки релокованого бізнесу та збереження інвестиційної привабливості області.