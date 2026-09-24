Перевезеннями пасажирів в Ужгороді займаються КП та низка приватних компаній

Депутати Ужгородської міської ради внесли зміни до програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на міських автобусних маршрутах на 2025–2027 роки. Рішення ухвалили на засіданні сесії у четвер, 24 вересня.

Кошторис програми збільшили з 200 до 257 млн грн. Чому вирішили закласти саме таку суму, в документі не вказано.

За зміни до програми проголосували 24 з 28 депутатів, присутніх на сесії. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв не голосував через конфлікт інтересів.

Нагадаємо, перевезеннями пасажирів в обласному центрі Закарпаття займаються комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт» та низка приватних компаній. Серед них – АТ «Ужгородське АТП 12107», співвласницею якого є племінниця мера Ужгорода Тетяна Андріїв.

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З грудня 2025 року по червень 2026 року в Ужгороді тричі збільшували вартість проїзду у громадському транспорті, піднявши тариф з 15 до 23 грн, незалежно від способу оплати.

Право на безоплатний проїзд у міських автобусах мають, зокрема, пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС, ветерани військової служби, поліції, БЕБ, податкової міліції, пожежної охорони та інших підрозділів, батьки військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти під час проходження служби, діти з багатодітних сімей, діти-сироти та інші. Учні ужгородських шкіл оплачують 50% вартості проїзду.