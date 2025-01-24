Зловмисники змушували жінок відмовлятися від дітей на користь іноземців

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), поліція та Державна прикордонна служба викрили масштабну схему продажу новонароджених дітей за кордон. Правоохоронці арештували активи фігурантів, які втекли за кордон, повідомила голова АРМА Олена Дума у п’ятницю, 24 січня.

За даними слідства, власники приватних клінік у Києві та Харкові створили злочинну схему з продажу немовлят за кордон, залучивши адвокатів, перекладачів та медичний персонал клінік. Вартість угоди на передачу дитини становила 50-70 тис. євро.

«Група діяла під прикриттям сурогатного материнства, залучаючи жінок у складних життєвих обставинах. Їм пропонували 12 тис. євро за участь у програмі. Після народження дитини жінок змушували надавати неправдиві дані під час реєстрації, відмовлятися від дитини на користь іноземців і надавати дозвіл на вивезення цієї дитини за кордон», – повідомила Олена Дума.

Правоохоронці встановили, що фігуранти відкрили банківські рахунки в різних країнах, а також регулярно змінювали місця реєстрації. Крім того, зловмисники активно подорожували елітними курортами по всьому світу.

За сприяння АРМА правоохоронці встановили активи, які належать фігурантам, а саме:

24 об’єкти нерухомості,

дев’ять земельних ділянок,

10 транспортних засобів,

2,5 млн грн,

чотири об’єкти інтелектуальної власності.

«Крім того, у співпраці з іноземними правоохоронними органами АРМА вдалося виявити за кордоном автомобільний транспорт та банківські рахунки у США, Румунії, Данії, Німеччині. Також було отримано підтвердження фактів перетину кордону фігурантами та їх оточенням», – повідомила очільниця АРМА.

Наразі триває розслідування щодо продажу дітей за кордон.