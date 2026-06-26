Уважний догляд упродовж літа допоможе уникнути більшості проблем і забезпечить рясний урожай

Влітку аґрус особливо вразливий до хвороб і шкідників, які можуть швидко зіпсувати врожай. Білий наліт на ягодах, пожовтіння листя чи передчасне опадання плодів часто свідчать про серйозні проблеми. Саме в червні та липні важливо регулярно оглядати кущі, щоб вчасно помітити небезпечні симптоми. Що може нашкодити ягодам, пише «Флористікс».

Борошниста роса

Найпоширеніша літня хвороба аґрусу – борошниста роса. Вона проявляється білим пухким нальотом на ягодах, листі та молодих пагонах.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Спочатку наліт нагадує тонку павутинку, але згодом ущільнюється, темнішає і перетворюється на коричневу кірку. Ягоди перестають розвиватися, тріскаються та опадають.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Найчастіше захворювання поширюється під час теплої та вологої погоди, особливо в загущених посадках.

Щоб стримати розвиток хвороби, потрібно:

видаляти уражені пагони та ягоди;

регулярно проріджувати кущі;

уникати надлишку азотних добрив;

проводити обробки дозволеними фунгіцидами відповідно до інструкції.

Антракноз з'являється в дощове літо

У середині літа на листках можуть виникати дрібні бурі плями, які поступово збільшуються та зливаються між собою. Це ознака антракнозу.

Хвороба особливо швидко розвивається під час тривалих дощів та підвищеної вологості. Листя починає передчасно опадати, а рослина слабшає.

Для профілактики важливо:

не допускати загущення кущів;

прибирати уражене листя;

забезпечувати гарну циркуляцію повітря;

проводити профілактичні обробки після збору врожаю.

Іржа пошкоджує листя та зав'язі

Влітку на листках аґрусу можуть з'являтися жовті або помаранчеві плями. На зворотному боці листка формуються опуклі подушечки, що свідчить про розвиток іржі.

Уражене листя передчасно опадає, а ягоди можуть деформуватися. Особливо часто проблема виникає на ділянках із підвищеною вологістю.

За перших ознак захворювання потрібно видалити пошкоджені частини рослини та провести обробку відповідними препаратами.

Попелиця швидко заселяє молоді пагони

У червні та липні на верхівках пагонів нерідко з'являється попелиця. Дрібні комахи висмоктують сік із молодого листя, через що воно скручується і деформується.

Пошкоджені пагони перестають рости, а врожайність знижується.

На початковій стадії допомагають:

мильні розчини;

настої рослинної сировини;

знищення мурашників поблизу кущів.

У разі сильного ураження використовують спеціальні засоби захисту рослин.

Гусінь може залишити без ягід

Улітку на аґрусі нерідко з'являються різні види гусені. Вони об'їдають листя, пошкоджують зав'язі та плоди.

Особливо небезпечною є вогнівка. Її личинки обплітають ягоди павутиною та виїдають їх ізсередини.

Регулярний огляд кущів дозволяє вчасно помітити проблему. Павутинні гнізда потрібно відразу видаляти та знищувати.

Чому жовтіє листя

Пожовтіння листя влітку може свідчити про кілька проблем:

борошнисту росу;

нестачу поживних речовин;

перезволоження ґрунту;

вірусні захворювання.

Якщо листя не лише жовтіє, а й вкривається плямами або деформується, необхідно уважно оглянути кущ та визначити причину.

Як захистити аґрус улітку

Щоб кущі залишалися здоровими, достатньо дотримуватися кількох правил: