Близько 20 різних фермерських господарств продаватимуть власну продукцію

Львівський фермерський ярмарок знову запрацює у червні на площі Ринок. Щосуботи виробники крафтової продукції регіону продаватимуть її з 10:00 до 16:00. Цьогоріч вперше запрацює крафтова майстерня, де можна буде дегустувати продукти, відвідати кулінарні майстер-класи, лекції дієтологів та нутриціологів.

«На ярмарку буде інформаційний пункт, де покупцям розкажуть про фермерів, покажуть мапи туристичних маршрутів, запропонують долучитись до екскурсій на ферми чи отримати кулінарні книжки з фермерськими рецептами», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Фермерський ярмарок цього літа відбудеться уп’яте. Його започаткували у 2019 році, відновивши давні традиції. Щороку у ярмарку беруть участь близько 20 фермерів, це власники сімейного бізнесу, які продають крафтові товари власного виробництва. Щороку впродовж сезону ярмарок збирає 90 тисяч відвідувачів.

Підприємці, які хочуть долучитись до ярмарку, мають заповнити реєстраційну форму.