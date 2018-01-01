ВМС Великобританії відправили фрегат на перехоплення чотирьох кораблів РФ у протоці Ла Манш

Фрегат HMS Westminster

Військово-морські сили Великої Британії надіслали фрегат HMS Westminster на перехоплення російських кораблів у протоці Ла Манш. Із такою заявою виступив у понеділок, 8 січня, речник британського Міністерства оборони, пише «Європейська правда».

Evening Standard наводить слова представника військового відомства про те, що російські військові кораблі увійшли в «зону національного інтересу» Британії, через що на перехоплення довелося надіслати фрегат HMS Westminster.

Видання Daily Star зазначає, що йдеться про чотири російські кораблі – два військових та кораблі супроводу, оскільки ті опинилися у прибережній зоні.

Британські ЗМІ нагадують, що останнім часом схожі випадки почастішали, і це співпало із черговим загостренням у відносинах з Росією. Схожі інциденти, коли кораблі королівського флоту доводилося надсилати на перехоплення російських, ставалися також у грудні та листопаді минулого року.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET інформував, що американський есмінець 6-го Флоту США USS Carney зайшов до Одеського порту. Це один із чотирьох кораблів ВМС США, які мають стати основою для розгортання елементів системи ПРО в Європі.