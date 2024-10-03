Росіяни атакували вантажівку-газовоз на Чернігівщині

Росіяни дроном атакували вантажівку-газовоз у селі Гірськ Чернігівської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, у тому числі шестирічна дівчинка. Про це у четвер, 3 жовтня, повідомили у Нацполіції Чернігівської області та голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вантажівка, яку дроном атакували росіяни, розвозила побутовий газ для місцевих жителів. Через влучання російського дрона балони здетонували, загорілися будинки.

Внаслідок атаки загинули троє людей: водій та експедитор вантажівки, а також шестирічна дівчинка. Ще четверо людей отримали поранення, серед них двоє дітей 13 та чотирьох років. Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні, вони перебувають у реанімації.

«На допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий», – повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Староста села Гірськ Андрій Апришко розповів у коментарі «Суспільному», що на момент атаки люди заправляли газові балони.

На місці події працюють правоохоронці, вони розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, що в ніч на четвер, 3 жовтня, росіяни атакували Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed.