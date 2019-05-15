Внаслідок ДТП на дорозі Львів-Краківець один водій загинув, інший потрапив у реанімацію

Внаслідок ДТП загинув водій Volkswagen Caddy

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 14 травня, на автодорозі М-10 Львів – Краківець, поблизу с. Верещиця Яворівського району. Близько 9:10 водій автомобіля Volkswagen Caddy виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у вантажний автомобіль Mercedes. Внаслідок зіткнення 58-річний водій Volkswagen’a загинув на місці події.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, за кермом автомобіля Volkswagen перебував 58-річний мешканець смт. Шкло. Вантажівкою керував 64-річний мешканець м. Новояворівськ.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, водія вантажівки з важкою поєднаною травмою госпіталізували в реанімаційне відділення Новояворівської районної лікарні №1.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років і позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, 14 травня на автодорогах Львівської області зареєстрували 52 дорожньо-транспортні пригоди, 29 із яких сталися у Львові. За повідомленням відділу комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, внаслідок ДТП дві особи загинули, одинадцятеро – травмувалися.