Усіх трьох постраждалих пасажирів доставили до лікарні

Внаслідок лобового зіткнення Daewoo Lanos і Mercedes-Benz Vito на трасі поблизу Галича загинула 53-річна мешканка Рогатина, ще троє людей отримали травми. Загибла була водійкою Daewoo Lanos. Відомо, що на слизькій дорозі жінка не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася у Mercedes-Benz Vito, за кермом якого був 63-річний мешканець Галича. Троє пасажирів цього авто перебувають у лікарні.

Як у вівторок, 28 березня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, смертельна аварія сталася поблизу села Крилос. Виклик про ДТП правоохоронці отримали о 8:15. «Водійка автомобіля Daewoo Lanos, 53-річна мешканка Рогатина, на слизькій ділянці дороги не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з Mercedes-Benz Vito. Транспортним засобом керував 63-річний мешканець Галича», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії 53-річна водійка Daewoo Lanos загинула на місці. Троє пасажирів Mercedes отримали травми. Усі вони доставлені до лікарні. Поліція перевірила водія Mercedes-Benz Vito на стан сп’яніння, за кермом він перебував тверезий.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.