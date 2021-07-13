Поліція з'ясовує, чи був 22-річний водій мотоцикла напідпитку

У понеділок, 12 липня, у селі Видерта Камінь-Каширського району водій мотоцикла наїхав на 11-річну дівчину. Дитину госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломами обидвох стегнових кісток. Водія перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. За наїзд на дитину йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась 12 липня ввечері, близько 20 години. 22-річний місцевий мешканець, який їхав на мотоциклі Shineray, наїхав на 11-річну школярку, яка йшла по узбіччю.

Як повідомили у Волинському центрі екстреної медицини у коментарі ZAXID.NET, виклик про аварію надійшов медикам о 19:37. Постраждалу дитину доправили до районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом лівої стегнової кістки та відкритим переломом правої стегнової кістки. Коли стан дівчини стабілізувався, її перевезли до обласної дитячої лікарні у Луцьку.

Водію мотоциклу також надали допомогу. Його доправили до районної лікарні зі струсом мозку та відкритим переломом лівої гомілки.

«Зі слів очевидців, водій перебував за кермом двоколісного напідпитку, він також травмувався. В лікарні у чоловіка відібрали біологічні зразки для з’ясування стану алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 статті 286-1 (керування транспортом у стані сп’яніння). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.