Вночі після конфлікту з охоронцями львівського ресторану «Старгород» помер 31-річний чоловік

Наразі експерти встановлюють причину смерті 31-річного відвідувача ресторану «Старгород»

Вночі 9 квітня після конфлікту, який відбувся у приміщенні львівського ресторану «Старгород», помер 31-річний мешканець Червонограда. Інформацію про смерть відвідувача ресторану ZAXID.NET підтвердила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська. Водночас адміністрація «Старгорода» відмовилася коментувати ZAXID.NET цей інцидент.

За словами речниці львівської поліції Світлани Добровольської, наразі точно невідомо, від чого помер відвідувач ресторану.

«Близько 03:00 на 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка на вул. Римлянина. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події, встановила, що загиблим є 31-річний мешканець Червонограда. Наразі не можемо говорити, що він помер внаслідок побиття охоронцями ресторану – тіло скеровано на експертизу і лише після її проведення буде відома причина смерті», – розповіла Світлана Добровольська.

За інформацією поліції, у ресторані дійсно був конфлікт з охоронцями. Водночас, за словами очевидців, чоловік помер після того, як його побила охорона закладу.

У самому «Старгороді» ZAXID.NET відмовилися коментувати цей випадок.

Зазначимо, ресторан «Старгород» не вперше фігурує у подібних інцидентах. Останній з них був у грудні 2017 року, коли охоронців закладу звинуватили у побитті учасників АТО.