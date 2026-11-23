Основною причиною накопичення води в манжеті є забивання дренажних отворів

Після прання у складках гумового ущільнювача дверцят іноді залишається вода. Якщо її вчасно не витерти, там може з’явитися пліснява. Чому в манжеті пральної машини накопичується вода та як це виправити, розповідає ТСН.

Що робити, якщо в манжеті залишилася вода?

Основна причина – засмічення дренажних отворів. З часом у них накопичується дрібне сміття, яке заважає воді стікати.

Щоб прочистити отвори, знадобиться хрестова викрутка.

Спочатку відігніть гумовий ущільнювач. Залежно від моделі пральної машини ви побачите кілька невеликих отворів або один більший.

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Обережно вставте викрутку в отвір і злегка поверніть її, щоб прочистити канал. Після цього вода знову зможе вільно стікати з манжети.