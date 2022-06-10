28-річному мешканцю Волині призначили три роки тюрми за п'яну ДТП, в якій постраждала 18-річна дівчина. Як встановило слідство, чоловік сів за кермо автомобіля Audi 100 у стані сп'яніння. Внаслідок аварії потерпіла отримала важкі травми. Суд першої інстанції призначив йому два роки умовно, втім, апеляційний суд скасував цей вирок і призначив йому три роки тюрми.

Про вирок апеляційного суду стало відомо у п'ятницю, 10 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Відомо, що аварія сталась у селищі Шацьк вночі в листопаді 2019 року. П'яний 28-річний мешканець села Грабове Шацького району, рухаючись із перевищенням швидкості, наїхав на 18-річну мешканку Локачинського району. Дівчина отримала важкі травми.

Шацький райсуд визнав його винним в порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі тілесні ушкодження) та призначив чотири роки ув'язнення з дворічним іспитовим терміном.

«Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку. Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив водієві покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами», – йдеться у повідомленні.