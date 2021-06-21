У ДТП постраждали двоє пішоходів та троє поліцейських

Водій позашляховика Jeep на перехресті площі Торгової та площі Різні не пропустив автомобіль патрульних поліцейських, які з увімкненою сиреною та проблисковими маячками супроводжували до лікарні хвору 9-місячну дитину. У результаті аварії постраждали двоє пішоходів та троє поліцейських.

Як повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівщини, увечері 20 червня, о 23:15, до поліції звернувся львів’янин: його 9-місячній дитині було дуже зле, вона задихалася, тож чоловік попросив допомогти патрульних дістатися швидше з вулиці Джорджа Вашингтона до Комунальної міської дитячої клінічної лікарні на вулиці Орлика. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки та сирени, супроводжували таксі батьків з дитиною.

«На згаданому перехресті зупинилися усі автомобілі та пішоходи, аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте керманич позашляховика не пропустив автомобіль патрульних. За попередньою інформацією, травмовано двох пішоходів та трьох поліцейських. Учасників ДТП після огляду медиками відпустили додому. Дитину доставили до лікарні та передали у руки медиків», – йдеться в повідомленні Патрульної поліції Львівщини.

Додамо, що згідно з правилами дорожнього руху при наближенні спецтранспорту з увімкненими проблисковими маячками чи сиренами усі інші учасники дорожнього руху мають дати йому дорогу. За порушення цього провила передбачений штраф від 680 до 1445 грн з можливим позбавленням водійських прав на півроку.