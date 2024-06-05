Унаслідок ДТП Volkswagen Passat отримав значні пошкодження, водій в реанімації

У вівторок вночі, 4 червня, на трасі Львів – Луцьк сталася ДТП за участі автомобіля Volkswagen Passat і трактора. У результаті 47-річний водій легковика госпіталізований в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 00:30 на трасі Львів – Радехів – Луцьк у селі Стоянів Червоноградського району. Зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat B6, яким керував 47-річний житель Луцька, та трактор Case IH MX 255, за кермом якого був 23-річний мешканець одного з сіл району.

ДТП легковика і трактора на трасі Львів - Луцьк

Унаслідок ДТП водій легковика отримав важкі травми та був госпіталізований у реанімацію.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.