Бійка сталася біля перехрестя вул. Окружна-Сулими

У вівторок, 30 листопада, на перехресті вул. Окружна-Сулими у Львові стався конфлікт між водієм мікроавтобуса Renault Trafic та 31-річним велосипедистом. У результаті водій побив велосипедиста, після чого поїхав геть.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що постраждалим виявився 31-річний велосипедист, який візуально перебував у нетверезому стані. Причетного до бійки водія мікроавтобуса поліцейські розшукують.

Про інцидент на дорозі у поліцію повідомили очевидці. За їхніми даними, водію мікроавтобуса начебто не сподобалося, як велосипедист їхав дорогою. Він зупинився, відтягнув велосипедиста на тротуар на протилежний бік вулиці, кинув на асфальт, кілька разів копнув ногою у тулуб, після чого сів в автомобіль і поїхав з місця події. Інцидент стався при очевидцях, які у конфлікт не втручалися, натомість зателефонували в поліцію.

За даними поліцейських, після інциденту 31-річний велосипедист заявив, що його пограбували – в нього зникли ключі від дому.