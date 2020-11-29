Неповнолітній керував автомобілем Ford, який виявили у полі приблизно за 5 км від місця ДТП

Пізно ввечері у суботу, 28 листопада, у Миколаївському районі Львівщини трапилось смертельна ДТП. Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, загинув 16-річний хлопець.

У повідомленні вказано, що приблизно о 22:20 у селі Ричагів, що у Миколаївському районі, автомобіль збив 16-річного хлопця, мешканця сусіднього села Кагуїв. Унаслідок отриманих травм хлопець помер, а водій втік з місця ДТП.

Згодом Нацполіція Львівщини повідомила, що поліцейські розшукали винуватця ДТП – 17-річного місцевого мешканця. Неповнолітній керував автомобілем Ford, який виявили у полі приблизно за 5 км від місця ДТП.

Автомобіль вилучено, а також водія затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.