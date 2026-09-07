Водія увʼязнили на 5 років за ДТП, унаслідок якої потерпілий прикутий до ліжка
Пішохід отримав тяжкі травми й потребує постійного стороннього догляду
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Дубровицький районний суд виніс вирок Миколі Рабешку за ДТП із тяжкими наслідками. Обвинувачений збив автомобілем Volkswagen Passat чоловіка. Внаслідок отриманих травм потерпілий нині прикутий до ліжка й потребує стороннього догляду. За скоєне водію призначили 5 років тюрми та зобовʼязали компенсувати 1 млн грн.
Як йдеться у вироку від 3 вересня, аварія сталася ввечері 10 листопада 2023 року на вулиці Миру в Дубровиці. За даними слідства, Микола Рабешко за кермом Volkswagen Passat збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.
Пошкоджене внаслідок зіткнення авто (фото прокуратури)
Потерпілий отримав політравму, черепно-мозкову травму, переломи плечової кістки, кісток обох ніг, ребер і лопатки, а також травми легень. Через отримані травми чоловік нині прикутий до ліжка, має інвалідність та потребує стороннього догляду.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Микола Рабешко повністю визнав свою провину. Він зазначив, що не перевищував швидкості, однак не впорався з керуванням та не встиг зреагувати. Водночас суд не взяв до уваги його щире каяття, оскільки після ДТП чоловік не допоміг потерпілому.
Суддя Андрій Тарасюк визнав дубровичанина винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) та призначив йому п’ять років тюрми з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.
Крім того, водій має сплатити потерпілому 1 млн грн моральної шкоди та майже 200 тис. грн витрат на правничу допомогу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.