Аварія сталася 10 листопада 2023 року на вулиці Миру в Дубровиці

Дубровицький районний суд виніс вирок Миколі Рабешку за ДТП із тяжкими наслідками. Обвинувачений збив автомобілем Volkswagen Passat чоловіка. Внаслідок отриманих травм потерпілий нині прикутий до ліжка й потребує стороннього догляду. За скоєне водію призначили 5 років тюрми та зобовʼязали компенсувати 1 млн грн.

Як йдеться у вироку від 3 вересня, аварія сталася ввечері 10 листопада 2023 року на вулиці Миру в Дубровиці. За даними слідства, Микола Рабешко за кермом Volkswagen Passat збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Пошкоджене внаслідок зіткнення авто (фото прокуратури)

Потерпілий отримав політравму, черепно-мозкову травму, переломи плечової кістки, кісток обох ніг, ребер і лопатки, а також травми легень. Через отримані травми чоловік нині прикутий до ліжка, має інвалідність та потребує стороннього догляду.

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Микола Рабешко повністю визнав свою провину. Він зазначив, що не перевищував швидкості, однак не впорався з керуванням та не встиг зреагувати. Водночас суд не взяв до уваги його щире каяття, оскільки після ДТП чоловік не допоміг потерпілому.

Суддя Андрій Тарасюк визнав дубровичанина винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) та призначив йому п’ять років тюрми з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Крім того, водій має сплатити потерпілому 1 млн грн моральної шкоди та майже 200 тис. грн витрат на правничу допомогу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.