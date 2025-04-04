Аварія сталася на вул. Будного біля «Білого замку»

Водія, який скоїв смертельну ДТП в Тернополя, суд визнав винним і призначив йому 8,5 років в'язниці. Аварія сталася 21 липня 2024 року на вул. Будного біля «Білого замку». В ДТП загинули двоє пасажирів, чоловік та жінка, ще одна пасажирка та сам водій отримали травми.

Під час розслідування аварії правоохоронці встановили, що близько 15:30 21 липня 2024 року водій автомобіля ВАЗ 2115 разом з трьома пасажирами в салоні їхав по вул. Будного в напрямку від вул. Микулинецька до вул. Митрополита Шептицького, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 4 квітня.

Аварія сталася, коли водій наближаючись до території АЗС «WOG» перевищив швидкість. В цей момент дорога була мокра, адже йшов сильний дощ. Чоловік втратив контроль над керуванням автомобіля і допусти його занос.

«Внаслідок цього водій автомобіля ВАЗ 2115 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто Alfa Romeo, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Від удару автомобіль зачепив ще одну автівку марки Volkswagen Passat. Врешті водій влетів у транспортний засіб Toyota Camry, що рухався у напрямку вулиці Микулинецької», – зазначили в суді прокурори області.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобіля ВАЗ 2115, ще одну пасажирку цього транспортного засобу з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу. В суді водій визнав свою провину. Суддя Тернопільського міськрайонного суду визнав його винним і призначив йому покарання – 8 років 6 місяців позбавлення волі. Також винуватця позбавили права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Вирок суду ще не вступив у законну силу.