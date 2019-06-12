Водій українського автобуса отримав 6,5 років тюрми у Польщі за ДТП з трьома загиблими

На крутому повороті автобус злетів і скотився в урвище

Окружний суд у Перемишлі засудив до 6,5 років позбавлення волі водія українського туристичного автобуса, який у серпні 2018 року вчинив ДТП у якій загинули троє пасажирів. Вирок у цій справі суд оголосив у середу, 12 червня, повідомило радіо RMF.

Як інформував ZAXID.NET, аварія трапилась у ніч на 18 серпня 2018 року на дорозі між Перемишлем та Сяноком. Автобус, який винайняла відома туристична фірма «Аккорд» перевозив зі Львова до Відня туристичну групу – 54 людини, у тому числі чимало дітей. Прокуратура звинувачувала 42-річного водія Миколу Л. у значному перевищенні швидкості на складній ділянці дороги, де діяло обмеження руху. Згідно з даними слідства, замість дозволених 30 км/год водій розігнав автобус до 70-72 км/год і на повороті не справився із керуванням, протаранив металеві бар’єри та перекидаючись скотився по схилу урвища. Унаслідок аварії загинули троє пасажирів, 18 отримали травми різної важкості. Слідство встановило, що водій був тверезим. Експертиза встановила, що автобус був дуже сильно зношений.

Слідство у справі тривало упродовж чотирьох місяців і у середу, 12 червня, суд оголосив вирок. Під час останнього засідання водій визнав свою вину та попросив вибачення у родичів загиблих та постраждалих пасажирів. Нагадаємо, раніше водій заперечував свою вину в аварії.

Адвокати водія просили суд про м’якший вирок – 5,5 року ув’язнення, а прокуратура вимагала 6,5 року ув’язнення та заборона керувати транспортними засобами упродовж 15 років на території Польщі. Вдова одного зі загиблих у ДТП вимагала у суду позбавлення волі на 10 років. У суді вона заявила, що водій їхав надто швидко, а керівничка групи, яка сиділа поруч з ним, ще більше його підганяла.

Суд засудив водія до 6,5 років в'язниці та заборонив керувати транспортними засобами протягом 15 років. Також Микола Л. має сплатити по 10 тис. злотих (майже 70 тис. грн) родичам кожного із загиблих та оплатити послуги їх адвокатів.

Як повідомила ZAXID.NET речниці прокуратури Львівської області Юлія Шевченко, прокуратура не буде клопотати перед польським судом про видачу водія для відбування покарання в українській в'язниці, відтак він відбуватиме покарання у Польщі.

Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений.