Автомобіль обвинуваченого поліцейські розшукали наступного дня після аварії в Дубні

Дубенський міськрайонний суд виніс вирок 58-річному водію вантажівки Renault Mascott, який збив на смерть пішохода та поїхав далі. Оскільки сестра загиблого просила суворо не карати винуватця ДТП, йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 1 жовтня, аварія поблизу села Судобичі Дубенського району сталася 2 серпня 2024 року близько 21:40. За даними слідства, 58-річний Ярослав Корольчук, який перебував за кермом автомобіля Renault Mascott, збив на узбіччі проїзної частини 62-річного чоловіка та поїхав далі. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. Під час огляду місця події правоохоронці знайшли деталі від вантажівки, завдяки чому встановили її марку та подали у розшук. Уже наступного дня Renault Mascott із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, виявили в місті Дубно.

Ярослав Корольчук свою вину визнав і розкаявся. Він розповів, що ввечері 2 серпня їхав у напрямку Дубна з ввімкненими музикою та ближнім світлом фар. За словами обвинуваченого, зустрічний автомобіль засліпив його і він втратив увагу, після чого відчув удар. Подумав, що попав у вибоїну, тож траєкторію руху не змінював і продовжив рух. Стверджує, що не помітив, як збив людину й досі не може собі пробачити. Просив не позбавляти його волі та права керування транспортним засобом.

Сестра загиблого пішохода подала до суду заяву про розгляд справи без її присутності. Вона зазначила, що обвинувачений відшкодував їй збитки, тому будь-яких претензій не має, просить не позбавляти чоловіка волі та права керування автомобілями.

Суддя Олександра Жуковська визнала Ярослава Корольчук винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.