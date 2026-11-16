У Львові нетверезий водій вчинив ДТП. Під час зʼясування обставин він скаржився на погане самопочуття, проте перевірка на алкотестері показала суттєво перевищену норму алкоголю у крові. У салоні винуватця ДТП перебувала неповнолітня дитина.

Як розповіли у патрульній поліції Львова, ДТП сталася ввечері неділі, 15 листопада, на вулиці Виговського. Водій авто Renault Scenic вʼїхав ззаду в автомобіль Toyota RAV4, що рухався попереду.

«У винуватця ДТП виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич почав скаржитися на погане самопочуття. Ми викликали медиків, які оглянули його та не виявили підстав для надання йому медичної допомоги», – зазначили у поліції.

Водій погодився пройти перевірку за допомогою драгера. Після декількох невдалих спроб результат показав 2,43 проміле алкоголю (допустима норма – 0,2). Результат перевищив встановлений поріг у понад 12 разів.

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На водія склали два протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.