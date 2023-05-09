Водій Audi не впорався з керуванням і з'їхав на праве узбіччя, де збив велосипедистку

Райсуд на Волині призначив три роки тюрми 21-річному водієві, який у стані сп'яніння на смерть збив велосипедистку. Обвинувачений також уклав угоду з родичами загиблої і зобов'язався відшкодовувати гроші двом дітям загиблої до досягнення ними повноліття.

Зазначимо, що аварію чоловік вчинив вночі 18 липня минулого року в селі Рівне Ковельського району. Юнак, якому на той час було 20 років, а кермом Audi виїхав на праве узбіччя і збив велосипедистку, яка їхала у попутному напрямку. Від важких травм 48-річна жінка загинула на місці.

Слідчі встановили, що вміст алкоголю в крові водія становив 1,1 проміле, що в п'ять разів перевищує допустиму норму. Відтак поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть).

Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, водій визнав провину і пояснив, що ввечері напередодні інциденту був у друзів на дні народження і вживав алкоголь. Приїхав додому близько 01:00 вночі і через якийсь час вирішив помиритись з дівчиною, з якою мав конфлікт, тож взяв автомобіль брата і поїхав з дому до дівчини. По дорозі через стан сп'яніння він не справився з керуванням і наїхав на велосипедистку.

Свідчили у суді і родичі загиблої. За словами одного з них, обвинувачений заплатив гроші на поховання потерпілої, з ним також було укладено договір на відшкодування шкоди двом її дітям до досягнення ними повноліття. Відтак він просив суд суворо не карати водія.

Суддя Степан Чишій визнав чоловіка винним у вчинення ДТП в стані сп'яніння та призначив йому три роки тюрми, а також на сім років заборонив сідати за кермо. Зазначимо, що це значно м'якше покарання, ніж передбачено статтею, оскільки санкція частини третьої ст. 286-1 передбачає від п'яти до десяти років тюрми. Також обвинувачений повинен сплатити понад 14 тис. грн за проведені під час розслідування експертизи.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. До моменту набрання вироком чинності обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом.