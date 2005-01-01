Водія 45-ї львівської маршрутки знову зняли на відео з відчиненими дверима під час руху

12 червня у Львові дитина вилетіла з маршрутки під час руху. Інцидент стався на вулиці Науковій. Водій автобуса рушив із зупинки з відкритими дверима у той час, як жінка з дитиною почала заходити в автобус через задні двері.

Львів’янка Оксана, яка стала очевидицею того, як з маршрутки в русі вилітає дитина, виклала у соцмережах відео. Каже, змушена була зупинитись за ним. Бо водій став просто посеред дороги.

«Я побачила, що водій не заїхав на зупинку і став в правій смузі. Пасажири з маршрутки почали голосно на мене кричати, що вони не встигають, щоб я відпускала водія маршрутки. Маю надію, що то так не залишиться. Повинні бути виконані якісь умови перевезення. Принаймні закриватись двері», ‒ розповіла у коментарі журналістам очевидиця автопригоди львів’янка Оксана.

Вона ж і подзвонила в поліцію. А от жінка з дитиною не дочекалась копів. Заяви від неї немає. Водія ж, розповідають патрульні, знайшли на кінцевій зупинці. Той відбувся лише попередженням.

«Виявили його на зупинці. Встановили дані водія і склали на нього постанову за початок руху маршрутного транспортного засобу не закривши двері. Згідно з правилами дорожнього руху, це тільки попередження», ‒ говорить командир роти патрульної поліції Львова Олександр Куксін.

Журналісти ZAXID.NET зняли на відео, як той самий 45 автобус із держномером ВС5071НА наступного дня після автопригоди знову їздить з відчиненими дверима.

«Те саме могло статись і сьогодні. Та ні, не сталося би», ‒ виправдовується водій.

І додає, що то не він був за кермом, а його напарник. А сам не зачинив дверей геть випадково. Кнопка, мовляв, залипає.

«Ви ж не можете рушати з відчиненими дверима. Я то розумію. А як же ж так стається? Мабуть жара то все...», ‒ виправдовує свою поведінку за кермом водій 45 маршрутки.

Обслуговує цей маршрут міське комунальне АТП-1. Але через брак власних автобусів орендують решту в приватних перевізників. Водія наразі відсторонили від роботи.

«Хлопчик просто вистрибнув. Те, що водій там не правий, це однозначно. Він порушив правила дорожнього руху і це добре, що все так закінчилось», ‒ розповів у коментарі ZAXID.NET заступник директора АТП-1 Олександр Струтинський.

Відмовитись від послуг приватних перевізників на 45 маршруті в АТП-1 обіцяють вже восени, як тільки отримають партію нових великогабаритних «Електронів». Водіїв підбиратимуть також ретельніше.