Водій виїхав в посадку неподалік Тернополя

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував водія асенізатора, який хотів злити стоки в лісосмугу неподалік Тернополя. Також він пропонував хабар патрульним. У суді обвинувачений Юрій Коніцький визнав свою провину і розкаявся.

Під час досудового розслідування встановили, що 9 квітня працівники водної поліції помітили асенізатор марки «ЗІЛ» на вул. Поліській у селі Біла Тернопільського району. Водій вантажного авто готувався злити нечистоти у невідведене для цього місце, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 21 серпня.

Під час розмови з двома поліцейськими Юрій Коніцький запропонував їм 3000 грн для того, щоб вони не притягували його до відповідальності. Від пропозиції обвинуваченого поліцейські відмовились. Однак водій і надалі наполягав на тому, щоб вони взяли хабар і не складали на нього протокол.

У суді чоловік визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення та повністю погодився зі всіма зібраними доказами.

Суд визнав винним Юрія Коніцького і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 39,5 тис. грн. На вирок суду ще можна подати апеляційну скаргу.