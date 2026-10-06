Конфліктна ситуація сталася у маршрутці №45

Омбудсман перевіряє інформацію з соцмереж про водія рівненської маршрутки №45, який відмовив у безоплатному проїзді восьмирічній дитині з інвалідністю. Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомили у представництві Уповноваженого з прав людини у Рівненській області.

Допис про інцидент напередодні опублікувала анонімна користувачка у фейсбук-групі «Рівне: Суспільний форум». За її словами, водій маршрутки №45 відмовився безкоштовно перевозити восьмирічну дитину з інвалідністю, хоча під час посадки йому тричі пред’явили посвідчення.

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«Водій грубо відносився та висадив з автобуса. Хоча в закріпленій інформації для пасажирів в останньому пункті чітко зазначено: діти з інвалідністю до 18 років мають право на безкоштовний проїзд на підставі посвідчення встановленого зразка», – зазначила авторка.

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На інформаційному стенді у маршрутці зазначено про право безкоштовного поїзду для дітей до 18 років

У представництві Омбудсмана повідомили, що якщо інформація підтвердиться, то йтиметься не лише про порушення правил перевезення, а й про порушення прав дитини з інвалідністю, дискримінаційне ставлення та приниження її гідності.

«Представник Омбудсмана невідкладно направив лист-реагування. Очікуємо належної перевірки, правової оцінки дій водія та конкретних заходів, які унеможливлять повторення таких випадків», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, з 1 жовтня у громадському транспорті Рівненської громади скасували обмеження на кількість пасажирів пільгових категорій, які можуть одночасно безкоштовно їхати в салоні.