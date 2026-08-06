За пʼяну їзду попри заборону суду водія з Хмельниччини увʼязнили на понад 5 років
21-річний чоловік вчинив новий злочин під час іспитового строку
Летичівський районний суд Хмельницької області визнав винним у невиконанні судового рішення Олександра Зайця, який попри пʼятирічну заборону знову сів за кермо автомобіля. Чоловік уже мав судимість за незаконне заволодіння транспортним засобом і перебував на іспитовому строку. За сукупністю вироків йому призначили 5 років 3 місяці позбавлення волі.
Як йдеться у вироку від 31 липня, у лютому 2024 року Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області визнав Олександра Зайця винним у незаконному заволодінні чужим автомобілем. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Згодом чоловіка оштрафували на 40,8 тис. грн за керування автомобілем напідпитку. Крім штрафу, Хмільницький міськрайонний суд на п’ять років позбавив його права керувати транспортними засобами.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Попри це, ввечері 21 лютого 2026 року Олександр Заєць знову сів пʼяним за кермо ВАЗ-2108. Його зупинили працівники поліції у Хмельницькому районі. Правоохоронці склали на водія адміністративні матеріали за керування напідпитку та без права керування.
У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та просив не позбавляти його волі. Водночас суд врахував, що новий злочин він вчинив під час іспитового строку, а обтяжувальними обставинами також стали рецидив і перебування обвинуваченого за кермом у нетверезому стані.
Під час розгляду справи чоловік кілька разів не з’являвся до суду без поважних причин. Через це його оголосили в розшук, а згодом взяли під варту з можливістю внесення застави.
Суддя Анатолій Лазаренко визнав 21-річного Олександра Зайця винним за ч. 1 ст. 382 КК України (умисне невиконання судового рішення) та призначив один рік позбавлення волі. За сукупністю вироків обвинуваченому частково приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком, остаточно призначивши 5 років 3 місяці позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.