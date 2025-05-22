Аварія сталася 28 січня на трасі Житомир – Чернівці біля села Соколівка

Ярмолинецький районний суд виніс вирок 34-річному водію автомобіля Seat Alhambra, який пʼяним скоїв смертельну ДТП. Обвинувачений на швидкості вʼїхав у відбійник, у результаті чого загинув його 24-річний пасажир. За скоєне чоловіку призначили шість років тюрми.

Як повідомила 22 травня пресслужба прокуратури Хмельницької області, аварія сталася 28 січня 2025 року близько 23:30 поблизу села Соколівка. За даними слідства, водій автомобіля Seat Alhambra не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником. У результаті 24-річний пасажир легковика, двоюрідний брат обвинуваченого, від отриманих травм загинув.

Експертиза підтвердила, що рівень алкоголю в крові водія перевищував норму у майже шість разів.

Суд визнав 34-річного чоловіка винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й призначив шість років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.