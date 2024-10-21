Смертельна аварія сталася 10 лютого 2024 року у місті Полонне

Полонський районний суд виніс вирок 35-річному водію ВАЗ, який вчинив смертельну ДТП напідпитку. Обвинувачений збив велосипедиста та втік з місця події. За скоєне йому призначили 7,5 років тюрми.

Як повідомили 20 жовтня у пресслужбі поліції Хмельницької області, аварія у місті Полонне сталася 10 лютого цього року близько 19:15. Водій автомобіля ВАЗ 2101 наїхав на 70-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, після чого залишив потерпілого напризволяще і зник з місця події.

Через декілька годин поліцейські розшукали і затримали винуватця ДТП. Освідування за допомогою приладу «Драгер» показало перевищення допустимої норми алкоголю в його крові у 10 разів.

Потерпілий пенсіонер від отриманих травм помер у лікарні.

За порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), водію ВАЗ призначили 7,5 років увʼязнення. Крім того, він зобов’язаний сплатити доньці загиблого 200 тис. грн моральної компенсації.