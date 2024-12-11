Аварія сталася 14 липня 2024 року в селі Томашівці Калуського району

Івано-Франківський міський суд визнав 50-річного уродженця села Протеси Стрийського району винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув 47-річний мешканець Львівщини, водієві Mercedes призначили 5 років ув’язнення.

Йдеться про аварію, яка сталася 14 липня 2024 року в селі Томашівці Калуського району. Обвинувачений напідпитку виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з бетонною опорою лінії електропередач. Внаслідок аварії один з пасажирів Mercedes від отриманих травм помер на місці, а іншого госпіталізували до Калуської ЦРЛ.

«Доведено, що чоловік вчинив дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння. Свою вину він визнав повністю. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою», – розповіли 10 грудня в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Суд призначив мешканцю Львівщини 5 років ув’язнення з позбавленням права 5 років керувати транспортними засобами.