Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця

У понеділок, 2 листопада, на Львівщині очікуються нічні заморозки, а також вночі та вранці на дорогах місцями буде ожеледиця. Детальний прогноз оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз погоди у Львівській області: 2 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме від 1°С морозу до 4°С тепла, а вдень потепліє до 5–10°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: 2 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме 1–3°С тепла, а вдень потепліє до 7–9°С тепла.

Кандидат географічний наук, метеоролог Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз погоди в Україні на початок листопада, а також назвав дати, коли і де очікувати на мокрий сніг.

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