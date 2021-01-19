Водійка Кia Niro та її 9-річний син постраждали в лобовій ДТП біля Львова
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 16:580
ДТП спричинив водій Renault Laguna, виїхавши на зустрічну смугу
У вівторок, 19 січня, на трасі Львів-Шегині поблизу села Бартатів сталася лобова ДТП за участі автомобілів Renault Laguna та КІА Niro. Унаслідок аварії постраждали водійка Кia Niro та її 9-річний син.
У поліції Львівщини повідомили, що ДТП сталася близько 12:00.
За даними поліції, 36-річний львів’янин за кермом Renault Laguna не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем Кia Niro, яким керувала 36-річна мешканка Львова.
Лобове зіткнення сталося поблизу села Бартатів (фото поліції)
Унаслідок ДТП постраждали водійка Кia та її 9-річний син, який був пасажиром автомобіля. Їх з травмами госпіталізували до лікарні.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії.
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