ДТП спричинив водій Renault Laguna, виїхавши на зустрічну смугу

У вівторок, 19 січня, на трасі Львів-Шегині поблизу села Бартатів сталася лобова ДТП за участі автомобілів Renault Laguna та КІА Niro. Унаслідок аварії постраждали водійка Кia Niro та її 9-річний син.

У поліції Львівщини повідомили, що ДТП сталася близько 12:00.

За даними поліції, 36-річний львів’янин за кермом Renault Laguna не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем Кia Niro, яким керувала 36-річна мешканка Львова.

Лобове зіткнення сталося поблизу села Бартатів (фото поліції)

Унаслідок ДТП постраждали водійка Кia та її 9-річний син, який був пасажиром автомобіля. Їх з травмами госпіталізували до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії.