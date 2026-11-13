Інцидент стався на перехресті вулиць Тадеуша Костюшка та Січових Стрільців у Львові

Поліція розшукала водійку та пасажирку Range Rover, які гучно слухали російську музику та показували непристойні жести перехожим у Львові. Про це у п’ятницю, 13 листопада, повідомили у поліції Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 5 листопада на перехресті вулиць Тадеуша Костюшка та Січових Стрільців у Львові, неподалік від центру міста. Очевидець зафільмував, як водійка Range Rover та її пасажирка гучно слухали російську музику й показували непристойні жести перехожим, а потім виклав відео в соцмережі.

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У поліції зазначили, що порушницями виявилися жінки віком 32 та 34 роки, які тимчасово мешкають на Львівщині. На них склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

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Санкція статті передбачає штраф від 51 до 119 грн, громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин або виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням двадцяти відсотків заробітку чи адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Із порушницями також провели профілактичну розмову.