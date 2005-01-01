Водійці, яка у Львові тягнула поліцейського на капоті авто, загрожує до 5 років в'язниці

Камери зафіксували, як автомобіль тягне поліцейського на капоті

26-річній львів’янці, яка 7 січня збила двох патрульних поліцейських і одного з них протягнула на капоті автомобіля півкілометра, загрожує до п’яти років в’язниці. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, 7 січня, близько 13:00 на вул. Генерала Чупринки патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. Водійка авто відмовилася надати документи патрульному. Під час спілкування із порушницею, інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Після цього жінка навмисно здійснила рух і збила спочатку інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді збила другого інспектора і повезла його на капоті.

Пізніше автомобіль виявили в дворі будинку на вул. Княгині Ольги, 5б, де мешкає порушниця.

«Правоохоронці встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 26-річна львів’янка. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк», – повідомили в Нацполіції.

Разом з тим, начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко оприлюднив відео того, як водійка тягне на капоті авто патрульного.

Крім того, Пилипенко повідомив, що йдеться про львів'янку на ім'я Ельнара, яку неодноразово зупиняли патрульні, а раніше працівники ДАІ, зокрема за порушення ПДР та водіння без прав.