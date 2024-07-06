Водія буса засудили за загибель мотоцикліста біля Радехова

Радехівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Дмитрів Радехівської громади Ігорю Чорному за смертельну ДТП з мотоциклістом, що сталася в грудні 2020 року. Винуватцю аварії призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, 30 грудня 2020 року близько 8:20 ранку в селі Дмитрів Ігор Чорний за кермом мікроавтобуса Меrcedes-Веnz 112 CDI здійснював буксирування на гнучкому зчепленні іншого мікроавтобуса Меrcedes-Веnz Sprinter 316 CDI. Ігор Чорний неналежно оцінив дорожню обстановку та дорожні умови, перед початком руху належним чином не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. У результаті відбувся наїзд мотоциклом Delta на бкусирувальну стрічку. Мотоцикліст впав на дорогу, отримав важкі травми голови з крововиливами мозку та помер у Радехівській районній лікарні.

У суді винуватець аварії свою вину визнав.

Суддя Ольга Куцик-Трускавецька визнала Ігоря Чорного винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавлення водійських прав на два роки. Водночас вироком суду винуватця аварії звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін два роки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.