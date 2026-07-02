Аварія сталася 14 липня 2025 року близько 1:30 ночі на вул. Виговського у Львові

Залізничний районний суд Львова виніс вирок водієві мікроавтобуса Ford, який у липні 2025 року спричинив смертельну аварію з п’яним пішоходом. Винуватця аварії звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши три роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, аварія сталася 14 липня 2025 року близько 1:30 ночі на вул. Виговського, 100 у Львові. Уродженець села Глинськ, Жовківського району, за кермом Ford Transit наїхав на пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 2,38 проміле. У результаті від отриманих травм чоловік помер на місці.

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У суді Олег Семочко повністю визнав вину, щиро розкаявся та відшкодував витрати на поховання. Чоловік також розповів, що того вечора він їхав по погано освітленій дорозі на зелений сигнал світлофора. Пішохода до моменту наїзду не замітив, оскільки той, за його словами, з’явився на проїзджій частині раптово. Суд врахував обставини, які пом’якшують покарання водія, а саме – щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відшкодування витрат на поховання та поведінку потерпілого.

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Суддя Андрій Ліуш визнав Олега Семочку винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортним засобом. Однак суд змінив ув’язнення на 3 роки іспитового терміну. Також він має сплатити понад 28 тис. грн на користь держави за експертизи. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.